Лукашенко назвал дату вступления Беларуси в ШОС

Фото: president.gov.by

Беларусь намерена выполнить процедуры для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества к июньскому саммиту в Дели. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с генсекретарём ШОС Чжан Мином, передаёт BaigeNews.kz.

"Господин генеральный секретарь, вы знаете нашу цель. Для того чтобы юридически стать полноправным членом организации, в Беларуси должны быть произведены определённые юридические процедуры. Мы должны присоединиться к тем решениям, которые были приняты ранее в ШОС. Мы поставили перед собой амбициозную цель - пройти этот путь в течение этого года до саммита в Дели. Это быстрый темп, серьёзный темп. Но если вы нас поддержите, это будет хороший опыт для других. Тем более, будучи наблюдателем, мы серьезно готовились к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Поэтому мы однозначно сможем по срокам уложиться до июня - до того момента, как в Дели мы снова встретимся", - заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба президента.

Лукашенко адресовал Чжан Мину и всему секретариату ШОС слова благодарности за работу, которую они проводят в отношении Беларуси.

"Наши цели вы знаете. Наши возможности также известны всем членам ШОС. Я единственно хотел бы спросить, есть ли у вас какие-либо настороженности или вопросы к Беларуси в процессе нашего юридического вступления в организацию", - добавил белорусский лидер.

Чжан Мин подчеркнул, что для него большая честь и радость приехать в Беларусь. Он поблагодарил за радушный прием и гостеприимство.