Ломбард и магазин загорелись в Таразе. Есть пострадавшая

Пожар из квартиры в Таразе перекинулся на ломбард и магазин. Пострадал один человек, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 17:59 в пятиэтажке в 7-м микрорайоне.

"В квартире на втором этаже случился пожар с последующим распространением огня на крыши расположенных на первом этаже ломбарда "Бірінші ломбард" и магазина "350 Балнур". Площадь пожара составила 40 квадратных метров", - сообщили в ДЧС региона.

Силами Службы пожаротушения (19 сотрудников и шесть единиц техники) пожар ликвидирован в 18:28.

В работах по ликвидации последствий ЧП принимали участие работники филиала Центра медицины катастроф и оперативно-спасательного отряда. По лестничному маршу эвакуировано 30 человек, из них 13 детей.

С места пожара с признаками отравления угарным газом госпитализирована хозяйка квартиры.

Предварительная причина происшествия устанавливается.