Ломбард и магазин загорелись в Таразе. Есть пострадавшая
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Пожар из квартиры в Таразе перекинулся на ломбард и магазин. Пострадал один человек, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло 17:59 в пятиэтажке в 7-м микрорайоне.
"В квартире на втором этаже случился пожар с последующим распространением огня на крыши расположенных на первом этаже ломбарда "Бірінші ломбард" и магазина "350 Балнур". Площадь пожара составила 40 квадратных метров", - сообщили в ДЧС региона.
Силами Службы пожаротушения (19 сотрудников и шесть единиц техники) пожар ликвидирован в 18:28.
В работах по ликвидации последствий ЧП принимали участие работники филиала Центра медицины катастроф и оперативно-спасательного отряда. По лестничному маршу эвакуировано 30 человек, из них 13 детей.
С места пожара с признаками отравления угарным газом госпитализирована хозяйка квартиры.
Предварительная причина происшествия устанавливается.
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