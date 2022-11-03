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"Лодка есть - не утонем" - что говорят погорельцы в Костанайской области о своих новых домах
Дома, которые получили погорельцы из Костанайской области, затопило водой. Фотографии и видео с места потопа появились в соцсетях. В акимате Аулиекольского района сообщили, что сейчас занимаются откачкой воды и разработкой ПСД на канализацию. BaigeNews.kz решил узнать у жителей этих домов, что они думают о ситуации.
"Я не мог выйти из дома из-за воды"
"Два дня назад пошёл снег. Потом начал таять. И вчера утром я не смог выйти из дома, потому что вода стояла сантиметров шесть-семь. У нас, видимо, мало грунта насыпали, именно наш земельный участок немного ниже чем соседний. И вся вода стекает сюда. Она, правда, не впитывается, потому что глина. У кого-то под фундамент пошла, плитка ломается. У меня такого не было, единственное, что весь двор залит водой. В дом вода не попала. В принципе, ни у кого не попала", - рассказывает житель одного из домов, построенных для погорельцев, Виталий.
По его словам, посёлок посетили представители акимата области и провели собрание.
"Шесть единиц техники пришло по откачке воды и септика. Повыкачивали. Вчера поставили одну единицу на дежурство. Я вполне доволен. В домах тепло, светло, высокие. В плане дома всё отлично", - говорит он.
"Для людей же строите, а не для скота"
Жительница другого дома, Саягуль, не так оптимистична. Она уже второй раз вызывает ассенизатора, чтобы высвободить септик.
"Пять тысяч тенге заплатили. Но сейчас говорят, ассенизаторы бесплатно будут делать. На заднем дворе у меня целая река. Я даже не могла отснять, потому что пройти не могу, брусчатка поотваливалась. А воду никто не выкачивает у меня, так и стоит. Никто не приходил. Котёл гудит уже несколько дней. Зову, никто не приходит. Конечно, мы довольны тем, что получили дома - это лучше, чем ничего. Дома большие и просторные. Но нужно было сделать их на совесть", - считает женщина.
Строители оправдываются тем, что возводили жильё в сжатые сроки.
"Всё равно надо было на совесть сделать. Делаете же людям, а не скоту. То ворота падают, сварщики приходят заваривают каждый день. То с газом проблемы, то этого стабилизатора нет, то крыша течёт, одна за другой проблемы. Я шваброй вытирала воду по дому. Пластиковое окно у нас не закрывалось, они пришли исправили. Я говорю, надо было изначально всё нормально делать. Они как всегда: "Дом должен осесть, нам дали сжатые сроки". Но если септик так будет наполняться, что будет весной? Я боюсь, что будет здесь твориться, когда снег будет таять. На лодках будем кататься? Как дети будут в школу ходить? Асфальт только один раз проложили. У нас машина провалилась в воду", - сетует Саягуль.
Обращения в сельский акимат, по её словам, результата не дают.
"Аким не поднимает телефон. В наш чат пишет, что за рулём, некогда ему. Мы хотим теперь в областной акимат жаловаться. Ещё обещали, что когда мы в эти дома заедем, не нужно будет ничего докупать. Сказали, просто со своими сумками заедете. А на деле стоял только холодильник и плита. Насчёт денежной компенсации: те, у кого с документами были проблемы, получили меньше. Наш сгоревший дом мы купили у хозяина, который умер, у него остался сын. Он через нотариус сделал отказную. Но всё равно нам сказали, что мы не собственники", - говорит женщина.
"Лодка есть, не утонем"
Другой житель по имени Михаил старается не жаловаться. Дали дома - уже хорошо, считает он.
"Ну как быть недовольными, крыша есть над головой, хоть не снимаем жильё. Устранят неполадки, куда они денутся. Акимат работает, септики откачали, воду откачивают. Лодка есть, если что, не утонем. А куда денешься, когда нет ничего? Хоть что-то нам построили. Вот будем привыкать жить здесь, а что теперь сделаешь. Разве есть другие варианты? Нет никаких. Конечно, неприятно, что жили на одной стороне района, а теперь с обратной стороны живём. Но крыша над головой всё-таки есть. Переезжать не планирую. Больше некуда, - говорит Михаил. - Фирма, которая строила нам дома, буквально который день приезжает, неполадки устраняет. Они всё делают. Но дома строили несколько фирм, 12 или 13, и за другие не могу сказать. В данный момент они на чердаке крышу перекладывают, потому что угол потёк, они переделывают. Не знаю, как весной здесь будет. Видно будет".
Пожар в нескольких посёлках Костанайской области разразился в начале сентября. Он бушевал несколько дней и охватил 43 тысячи гектаров. Больше всего пострадал Аманкарагай, где огонь уничтожил 89 домов. 15 сентября стало известно о начале досудебного расследования в отношении руководства Басаманского лесхоза.
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