Пожар в Костанайской области локализован - МЧС

Природный пожар, бушующий несколько дней в Костанайской области, удалось локализовать, передаёт BaigeNews.kz.

"7 сентября в 15:00 природный пожар в Аулиекольском районе Костанайской области локализован", - сообщил руководитель оперативного штаба, глава МЧС Юрий Ильин.

Площадь пожара составляет 43 тысячи гектаров.

На участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в районе сёл Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы.

"Силы и средства в уменьшенном составе остаются для ликвидации последствий возгорания. Для оказания помощи остаётся группировка сил и средств Акмолинской области, инженерная техника РГК Восток, которая будет проводить опашку, а также личный состав полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области. Остальным подразделениям плодотворно поработать до конца светового дня и отбиваться по местам постоянной дислокации", - заявил Ильин.



К тушению пожара привлекали 207 единиц техники, пять пожарных поездов, 1 785 человек. С вертолётов совершено 272 сброса воды.

С начала пожара эвакуировано 2091 человек. В пунктах временного размещения остаются 17 человек, в том числе семеро детей.

В МЧС уточнили, что с начала работы оперативного штаба на "горячую" линию поступило 37 звонков. Три психолога оказывают помощь в эвакопункте Аулиекольского района.