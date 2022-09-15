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Пожары в Костанайской области: арестован глава лесхоза Сегодня, 12:44
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Пожары в Костанайской области: арестован глава лесхоза

В Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководства Басаманского лесхоза, на территории которого в начале сентября вспыхнул крупный пожар, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

Руководству хозяйства вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Суд принял решение арестовать главу лесхоза.

"Прокуратурой Костанайской области 13 сентября текущего года начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия (статья 361 часть 4 пункт 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан). В этот же день руководитель учреждения задержан в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

15 сентября 2022 года в отношении руководителя учреждения судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Расследование продолжается, иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит", - отметили в прокуратуре. 

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#пожары в Костанай #арест #Костанайская область
Сегодня, 12:44
190
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