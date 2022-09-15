Пожары в Костанайской области: арестован глава лесхоза

В Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководства Басаманского лесхоза, на территории которого в начале сентября вспыхнул крупный пожар, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Руководству хозяйства вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Суд принял решение арестовать главу лесхоза.

"Прокуратурой Костанайской области 13 сентября текущего года начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия (статья 361 часть 4 пункт 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан). В этот же день руководитель учреждения задержан в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

15 сентября 2022 года в отношении руководителя учреждения судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.