Лишь один казахстанец попал под мобилизацию в России - МИД РК

С начала мобилизации в России лишь один гражданин Казахстана обратился в МИД РК из-за полученной по ошибке повестке. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"За все это время поступило лишь одно обращение от нашего гражданина в Москве. Поэтому просим не вестись на вбросы и рассылки, которые проходят в СМИ. Даже если есть такие факты, наверняка этот гражданин подал документы на гражданство России, и где-то там в проходит в базах", - заявил представитель МИД РК.

Он добавил, что некоторые граждане имеют двойное гражданство, но скрывают это. И получив повестку, начитают искать способы избежать призыва.

Ранее сообщалось, что 31-летний гражданин Казахстана получил повестку о мобилизации в Санкт-Петербурге. Инцидент прокомментировали в МИД РК.