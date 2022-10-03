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Казахстанец получил повестку о мобилизации в России Сегодня, 16:36
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Казахстанец получил повестку о мобилизации в России

Инцидент прокомментировали в МИД РК.

31-летний гражданин Казахстана получил повестку о мобилизации в Санкт-Петербурге. Инцидент прокомментировали в МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся мужчина рассказал порталу 47news.ru.

Георгий живёт в России почти 10 лет. Приехал в Петербург в 2013-м, учился в магистратуре университета, после устроился на работу. С 2017-го имеет вид на жительство. Годом ранее женился на девушке из Казахстана. 

2 октября пара была дома, когда в домофон позвонили.

"Я спросил, кто и что нужно. Мужчина ответил, что должен мне вручить повестку. Дверь я открывать не стал, взял свой казахстанский паспорт и спустился вниз. Спросил откуда он. Выяснилось, что сотрудник жилкомсервиса Московского района. Я показал свой паспорт, этого было достаточно", - рассказал казахстанец.

Повестка на его имя была подписана военкомом Александровым и заверена печатью. Явиться требовали к 10:00 3 октября.  

Мужчина попытался выяснить, как попал в списки на мобилизацию, ведь военную кафедру в российском вузе он не посещал. Но никто внятно объяснить произошедшее не смог. 

"В Казахстане я военнообязанный, но не служил. Если я пойду в России туда, куда мне предлагают, в Казахстане за это полагается уголовная статья", - добавил Георгий.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге заявил, что ошибки в информационных базах не редкость.

"Естественно, бывают какие-то несоответствия в информационных базах. Если человек, допустим, находится на территории России, получил ВНЖ, это не гражданство, он может показать свой документ военкомату или обратиться в посольство Казахстана", - посоветовал дипломат.

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#мобилизация #МИД #гражданство
Журналист
Сегодня, 16:36
271
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