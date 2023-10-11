Лидеры мировых конфессий снова соберутся в Астане в сентябре 2024 года
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Время проведения XXII заседания Секретариата Съезда мировых и традиционных религий определили с учётом климатических условий столицы Казахстана и календаря духовных праздников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Уполномоченный по продвижению целей и задач съезда, руководитель центра Назарбаева по развитию конфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев отметил, что вчера на заседании рабочей группы секретариата духовного форума с учётом календаря духовных праздников и климатических условий в Астане приняли решение о проведении следующего созыва осенью 2024 года.
"Следующее заседание XXII заседания Секретариата Съезда мы проведём в сентябре 2024 года в Астане", - сказал спикер сената парламента РК и председатель секретариата Маулен Ашимбаев.
Также участники форума по итогам заседания одобрили концепцию съезда.
"У нас состоялось плодотворное заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Мы обменялись мнениями и обсудили важный документ для развития нашего форума, концепцию развития съезда. В ходе заседания были высказаны важные инициативы и предложения. Все они в обобщенном виде заранее проработаны и представлены в итоговом документе, который у вас на руках. В коммюнике обозначены актуальные задачи по продвижению культуры диалога и взаимопонимания. Проект документа был вчера проработан и обсуждён рабочей группой съезда. Поступившие предложения были учтены", - заключил он.
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