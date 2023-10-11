Лидеры мировых конфессий снова соберутся в Астане в сентябре 2024 года

Время проведения XXII заседания Секретариата Съезда мировых и традиционных религий определили с учётом климатических условий столицы Казахстана и календаря духовных праздников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Уполномоченный по продвижению целей и задач съезда, руководитель центра Назарбаева по развитию конфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев отметил, что вчера на заседании рабочей группы секретариата духовного форума с учётом календаря духовных праздников и климатических условий в Астане приняли решение о проведении следующего созыва осенью 2024 года.

"Следующее заседание XXII заседания Секретариата Съезда мы проведём в сентябре 2024 года в Астане", - сказал спикер сената парламента РК и председатель секретариата Маулен Ашимбаев.

Также участники форума по итогам заседания одобрили концепцию съезда.