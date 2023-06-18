Лесной пожар тушат в заповеднике и нацпарке ВКО

Фото: nstagram.com/shygysqaz_tjd

В Восточно-Казахстанской области тушат пожар в Катон-Карагайском национальном природном парке и на территории Западно-Алтайского государственного природного заповедника, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 17 июня в труднодоступной горной местности загорелись трава и кустарник в Катон-Карагайском нацпарке. Предварительная площадь пожара составила 15 гектаров.

"В тушении пожара задействованы сотрудники "Казавиалесоохраны", лесники, местные исполнительные органы, пожарные ДЧС ВКО. Всего 111 человек личного состава, три единицы техники и два вертолёта авиаподразделения аппарата акима ВКО. Десант, участвующий в борьбе с огнем был доставлен вертолётом, так как рельеф местности не позволяет двигаться на автотехнике. Угрозы населенным пунктам нет", — сообщили в ДЧС.

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Ещё один пожар начался 17 июня на территории Западно-Алтайского государственного природного заповедника. Произошло загорание в горной лесной труднодоступной местности в 80 километрах от Риддера. Площадь загорания ориентировочно составила шесть гектаров.

"В ликвидации всего задействовано: 58 человек и 9 единиц техники лесхоза, ДЧС ВКО, пограничников. Аким области Ермек Кошербаев, а также его заместители и руководство департамента ЧС находятся на облёте и мониторят ситуацию и борьбу с огнем с неба. Верхового пожара нет. Угроза населённым пунктам отсутствует. Ветер один метр в секунду", — сообщили в ДЧС.

Между тем, благодаря слаженности действий всех участников тушения пожара на территории Западно-Алтайского государственного природного заповедника на 6:45 минут объявлена локализация. Предварительная площадь пожара — шесть гектаров.