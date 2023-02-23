Лавинная опасность сохраняется в Алматинской области

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Часто лавины сходят с гор Алатау. С начала года зарегистрировано более двадцати оползней. В горах достаточно снежно. Поэтому специалисты предупреждают, что в это время не стоит совершать походы в горы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Чтобы предотвратить несчастные случаи, сотрудники учреждения "Казселезащита" и департамента по чрезвычайным ситуациям усилили контроль за лавиноопасными участками.

Два месяца назад снежный оползень заблокировал автодорогу "Турген – Батан". Трассу своевременно расчистили, а движение автотранспорта ограничили. Зоны отдыха будут закрыты до тех пор, пока не исчезнет угроза схода лавин, говорят спасатели. К примеру, сейчас нет разрешения для посещения озера Иссык. Высота снега там достигает одного метра. Ежедневные его замеры проводят специалисты гидропоста. А еще измеряют температуту воздуха, влаги и порывы ветра. Всего в горах Алатау работают 15 гидростанций. К слову, только в Талгарском и Енбекшиказахском районах имеется 54 лавинно опасных участков.

"На сегодняшний день мы зафиксировали 11-метровую лавину. Чтобы предотвратить походы людей в гору, мы раздаём памятки. Опасность схода лавин в горной местности пока сохраняется", - рассказал руководитель филиала ГУ "Казселезащита" Еркин Ахметов.

Ситуацию контролируют и с воздуха. Специалисты совершают облёты и следят за состоянием озер и рек в горной местности. В ущельях Иссык и Талгар имеются участки, где происходит около двухсот оползней. Чтобы предотвратить угрозу, населенным пунктам проводится постоянный мониторинг.

"Создана специальная комиссия по контролю проводимых работ. Для подготовки к паводкам на сегодняшний день с территории района вывезли пять тысяч кубометров снега. На данный момент паводковая ситуация стабильная", - сообщил руководитель отдела ЧС Енбекшиказахского района Рахман Каримжан.

С приближением весны и наступлением тепла сходы снежных лавин происходят чаще. Погода в горах переменчива. В любой момент может произойти чрезвычайная ситуация. Поэтому специалисты призывают жителей воздержаться от походов в горы.