Куда и как жаловаться на следователей по уголовным делам: В Казахстане утвердили инструкцию

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В Казахстане утвердили инструкцию рассмотрения жалоб на действия следователей, ведущих уголовные дела. Совместный соответствующий приказ подписан Генпрокуратурой, Агентством по финмониторингу, Антикором и МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Процессуальные решения и действия (бездействия) лица, осуществляющего досудебное расследование, начальника следственного отдела, начальника органа дознания и прокурора могут обжаловать участники процесса, а также физические и юридические лица, если проводимые процессуальные действия затрагивают их интересы.

Жалобу можно подать в течение всего досудебного расследования, в том числе на стадии предания обвиняемого суду либо прекращения уголовного дела включительно.

"Лицо, ведущее досудебное расследование, к которому поступила жалоба на его собственные процессуальные решения или действия, обязано немедленно направить жалобу со своими пояснениями начальнику следственного отдела, начальнику органа дознания. Начальник следственного отдела или органа дознания, к которому поступила жалоба на его собственные процессуальные решения или действия, обязан немедленно направить жалобу со своими пояснениями прокурору, осуществляющему надзор за досудебным расследованием", - говорится в приказе.

Отмечается, что поручать рассмотрение жалобы запрещается тому следователю или дознавателю, процессуальные решения и действия которых обжалуются, а равно должностному лицу, согласовавшему либо утвердившему обжалуемое процессуальное решение и действие.