Кто является организатором госпереворота - депутаты потребовали ответа у генпрокурора

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Депутаты мажилиса в четверг Астане спросили у генерального прокурора, была ли предпринята в Казахстане попытка государственного переворота в январе 2022 года, и кто являлся его организатором, передаёт BaigeNews.kz.

"Возможно, найдутся те, кто будет по-разному толковать действия участников январских событий, стремившихся в своей отчизне разжечь огонь раздора и отнести их к борцам со старым режимом. Сегодня мы хотим услышать ваш ответ, думаю, настало время. Скажите чётко, были ли январские события попыткой государственного переворота? Если да, то кто является её организатором?", - задал вопрос Сауытбек Абдрахманов.

Берик Асылов ответил, что в ходе изучения всех материалов дела и проведения следственных экспериментов прокуроры пришли к выводу, что попытка госпереворота в Казахстане была.

"Конечно, здесь была попытка госпереворота. Это показали следственные мероприятия. На сегодня все документы мы проверяем, изучаем. Это было предварительно запланированное за год до этого (преступления - прим.). Были задействованы организованные преступные группы, религиозные экстремисты, ранее осужденные, есть ещё сторонники ДВК (запрещённое в Казахстане движение, основанное беглым олигархом Мухтаром Аблязовым. - прим.). В восьми городах 71 здание было разрушено и сожжено. Все эти преступления специально были организованы", - сообщил Асылов.

Он также сообщил, кто стоял за организацией беспорядков в Казахстане в начале 2022 года.