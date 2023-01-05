open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Кто является организатором госпереворота - депутаты потребовали ответа у генпрокурора
Baigenews.kz Сегодня, 11:36
109
Сегодня, 11:36
109
Фото: Baigenews.kz

Кто является организатором госпереворота - депутаты потребовали ответа у генпрокурора

Депутаты мажилиса в четверг Астане спросили у генерального прокурора, была ли предпринята в Казахстане попытка государственного переворота в январе 2022 года, и кто являлся его организатором, передаёт BaigeNews.kz.

"Возможно, найдутся те, кто будет по-разному толковать действия участников январских событий, стремившихся в своей отчизне разжечь огонь раздора и отнести их к борцам со старым режимом. Сегодня мы хотим услышать ваш ответ, думаю, настало время. Скажите чётко, были ли январские события попыткой государственного переворота? Если да, то кто является её организатором?", - задал вопрос Сауытбек Абдрахманов.

Берик Асылов ответил, что в ходе изучения всех материалов дела и проведения следственных экспериментов прокуроры пришли к выводу, что попытка госпереворота в Казахстане была. 

"Конечно, здесь была попытка госпереворота. Это показали следственные мероприятия. На сегодня все документы мы проверяем, изучаем. Это было предварительно запланированное за год до этого (преступления - прим.). Были задействованы организованные преступные группы, религиозные экстремисты, ранее осужденные, есть ещё сторонники ДВК (запрещённое в Казахстане движение, основанное беглым олигархом Мухтаром Аблязовым. - прим.). В восьми городах 71 здание было разрушено и сожжено. Все эти преступления специально были организованы", - сообщил Асылов. 

Он также сообщил, кто стоял за организацией беспорядков в Казахстане в начале 2022 года. 

"Касательно организаторов, по госизмене, по попытке захвата власти именно в отношении председателя КНБ (Карима Масимова - прим.) и его заместителей были начаты уголовные дела. Сейчас они направлены в суд. Это закрытый процесс, здесь всё очень конфиденциально. На сегодня мы выявили 18 организаторов этих событий в Кызылорде, Алматы, Жамбылской области. Через этих организаторов многие учреждения были разрушены. Особая роль была у Джумагельдиева (известного как Дикий Арман - прим.). Кроме него Нурпеисов и Тлеужанов - религиозные экстремисты. Такие руководители организовали данные преступные деяния", - рассказал некоторые подробности генпрокурор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#январские события #Масимов #расследование #Генпрокуратура
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 11:36
109
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх