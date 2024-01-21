Крушение самолёта в Афганистане: один из выживших просил о помощи жестами

Телеканал Afghanistan International рассказал подробности спасения четверых человек, находившихся в самолёте Falcon, который потерпел крушение на территории Афганистана, передаёт BaigeNews.kz.

Один из выживших в авиакатастрофе в Афганистане сумел добраться до ближайшего населённого пункта и попросить помощи жестами.

По информации Telegram-канала Mash, это был медработник Игорь Сывороткин — самый молодой из находившихся на борту. Он сумел объясниться с местными и даже позвонить родственникам. Благодаря ему у других выживших при крушении появился шанс на спасение. Предварительно, двое погибших — семья Евсюковых, которых Falcon 10 и должен был доставить в Москву.

Напомним, частный самолёт, летевший в Москву, потерпел крушение в горах Афганистана. На борту находились два пассажира — известный в Волгодонске бизнесмен Анатолий Евсюков и его супруга. Семейная пара отдыхала в Таиланде, но женщина заболела. Было принято решение о её транспортировке и подключению к ИВЛ.

20 января в 19:05 по местному времени экипаж самолёта незадолго до входа в воздушное пространство Таджикистана доложил о заканчивающемся запасе топлива и о том, что принято решение о посадке на аэродроме Куляб. После экипаж сообщил об отказе одного двигателя, а затем об отказе другого.

Самолёт пропал с радаров около 19:30 по местному времени. Falcon 10 потерпел крушение у горы Топхане в районе Зебак. Всего на борту было шесть человек: два пассажира и четыре члена экипажа.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

Позже стало известно, что четыре человека выжили после крушения.