Крупный пожар произошёл на территории спецЦОНа в Усть-Каменогорске

В целях безопасности центр обслуживания населения временно приостановил работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сегодня, 27 июня, на территории центра обслуживания населения на Гавани произошел пожар. Огонь охватил складское помещение и кровлю автоцона.

"Для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников было принято решение временно приостановить работу спецЦОНа. Дополнительно сообщаем, что все техническое оборудование и архивные документы были вывезены из здания. Никаких повреждений не было. О восстановлении работоспособности спецЦОНа будет сообщено дополнительно", - прокомментировали ситуацию в филиале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по ВКО.