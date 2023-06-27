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Крупный пожар произошёл на территории спецЦОНа в Усть-Каменогорске Сегодня, 16:20
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Сегодня, 16:20
367

Крупный пожар произошёл на территории спецЦОНа в Усть-Каменогорске

В целях безопасности центр обслуживания населения временно приостановил работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сегодня, 27 июня, на территории центра обслуживания населения на Гавани произошел пожар. Огонь охватил складское помещение и кровлю автоцона.

"Для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников было принято решение временно приостановить работу спецЦОНа. Дополнительно сообщаем, что все техническое оборудование и архивные документы были вывезены из здания. Никаких повреждений не было. О восстановлении работоспособности спецЦОНа будет сообщено дополнительно", - прокомментировали ситуацию в филиале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по ВКО.

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Сегодня, 16:20
367
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