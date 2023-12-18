Крупный пожар потушили на складе в Алматы

Более 100 человек тушили загоревшееся складское помещение по проспекту Райымбека в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС Алматы, силы и средства пожарных расчетов были направлены по повышенному рангу вызова.

"По прибытию первого подразделения установлено, что происходит горение склада открытым пламенем. Пожар распространился из-за позднего сообщения о возгорании сотрудником объекта. На месте происшествия нами развернут оперативный штаб, привлечены заинтересованные городские службы, создано три боевых участка, на тушение пожара и защиту соседних складов введены пожарные стволы. Обеспечена бесперебойная подача воды путем подвоза с проспекта Райымбека", — отметили в ДЧС.

Тушение пожара осложнялось высокой пожарной загрузкой складских помещений, что способствовало быстрому распространению огня, высокой температуре, а также плотному задымлению.

"Пожарными недопущено распространение огня на близстоящие склады, где хранились картонные и бумажные изделия, а также продукты питания, тем самым удалось отстоять значительную часть имущества предпринимателей. Пожар локализован в 08:50, ликвидирован в 09:45. Жертв и пострадавших нет", — добавили в департаменте.

Всего в тушении пожара задействовано более 30 единиц техники и 100 человек личного состава.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@almaty_tjd)

Фото и видео: ДЧС Алматы