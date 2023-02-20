Крупный канал поставки "синтетики" ликвидировали в столице

В Астане сотрудниками управления по противодействию наркопреступности пресечён факт сбыта наркотиков в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Около своего дома по улице Кумисбекова задержан 35-летний местный житель, который перевозил в багажнике автомобиля Range Rover два пакета с мефедроном. Как установило следствие, задержанный приобрёл наркотики в Алматы, отправил их в Астану с попутной машиной, а сам вернулся в столицу самолётом. Далее он планировал расфасовать наркотики по одному килограмму и сделать крупные оптовые закладки в трёх городах: Кокшетау, Петропавловске и Павлодаре. В момент перевозки наркотиков для расфасовки он и был задержан", - говорится в сообщении.

В ходе обыска в квартире задержанного было изъято два килограмма гашиша, свыше одного миллиона тенге, а также электронные весы и упаковочный материал.

Как отметили в МВД, вес изъятых наркотиков относится к особо крупному размеру. Наказание за их оборот предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются обысковые мероприятия, устанавливаются преступные связи задержанного.



