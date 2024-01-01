Криминальную драму сняли в Актау

Актауский режиссёр Канат Майлыбаев представил трейлер новой криминальной драмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Съёмки кинокартины под названием "Бес қақпан" (Пять капканов) продолжались два месяца и закончились к Новому году, как и планировал режиссёр. Фильмом уже заинтересовался кинотеатр Nar Cinema, который готов выкупить его.

"Команда местных молодых актёров весь период съёмок работала бесплатно. Бывали времена, когда не хватало денег даже на еду. Неудобства составляли и неблагоприятные погодные условия. Но, всё же все справились, благодарю актерский состав за труд, терпение и отдачу, — обратился к зрителям Канат Майлыбаев.

Кстати, к этой криминальной драме написаны два саундтрека, исполненные актауским певцом Муратом Қожа и местным рэпером Таған.

Показ фильма, как отметил режиссёр, планируется 15 января.