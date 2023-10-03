Кожаев высказался о вине родителей в смерти ребёнка в реанимации в Кокшетау

Вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев высказался о муссируемом среди общественности мнении о том, что в смерти ребёнка в Кокшетау виновны его родители, которые отказались от переливания крови, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Марат Кожаев сообщил, что данный случай зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).

"Сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка как действиям врачей, так и действиям родителей. Поэтому здесь нужен комплекс мероприятий, разобраться, почему это произошло", - сообщил он.

По первоначальным сведениям, добавил вице-министр, родители являются сторонниками определенного религиозного течения.

"Они поэтому, действительно, выступили против. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, почему произошла эта смерть, связана ли это именно с этим отказом (от переливания крови – ред.), или действием врачей, или это смерть произошла именно от заболевания. Поэтому давайте дождёмся результатов судебно-медицинской экспертизы, по которой дальше будут проводиться процессуальные действия. Пока возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка", - сказал Марат Кожаев.

Напомним, ребёнок поступил в больницу с диагнозом "Внебольничная пневмония двусторонняя", острое течение тяжёлой степени. Осложнение: сепсис, СПОН (токсический кардит, гепатит, нефрит.) Отёк головного могла". Спустя четыре дня он скончался в реанимации.