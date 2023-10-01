Полиция расследует смерть годовалого ребёнка в Кокшетау
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Управление полиции Кокшетау начало досудебное расследование по факту смерти ребёнка, скончавшегося в реанимации Акмолинской областной детской больницы, передаёт BaigeNews.kz.
Ребёнок в возрасте год и 8 месяцев поступил в областную детскую больницу 24 сентября. Его привезли из стационара Бурабайской центральной районной больницы. 28 сентября ребёнок скончался в реанимационном отделении.
"Управлением полиции Кокшетау по данному факту начато досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит", — указывается в комментарии департамента полиции Акмолинской области к публикации в Instagram-аккаунте sinegor.kz.
По информации портала 716.kz, ребёнок поступил в больницу с диагнозом "Внебольничная пневмония 2х-сторонняя", острое течение тяжёлой степени. Осложнение: сепсис, СПОН (токсический кардит, гепатит, нефрит.) Отёк головного могла".
"Отмечается позднее обращение за медицинской помощью. В день поступления пациента проведена консультация с главным внештатным детским реаниматологом UMC "Национальный научный центр материнства и детства", где рекомендовано ребенку по жизненным показаниям переливание крови и её компонентов. Следует отметить, что при поступлении ребенка в больницу состояние ребенка было крайне тяжёлое, так как одним из осложнений явилась полиорганная недостаточность, что повлекло отказ жизненно важных органов от жизнедеятельности. Несмотря на убеждения медицинских работников, родители не дали согласие на переливание крови по религиозным убеждениям (Свидетели Иеговы)", — отмечается в публикации.
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