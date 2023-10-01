Полиция расследует смерть годовалого ребёнка в Кокшетау

Управление полиции Кокшетау начало досудебное расследование по факту смерти ребёнка, скончавшегося в реанимации Акмолинской областной детской больницы, передаёт BaigeNews.kz.

Ребёнок в возрасте год и 8 месяцев поступил в областную детскую больницу 24 сентября. Его привезли из стационара Бурабайской центральной районной больницы. 28 сентября ребёнок скончался в реанимационном отделении.

"Управлением полиции Кокшетау по данному факту начато досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит", — указывается в комментарии департамента полиции Акмолинской области к публикации в Instagram-аккаунте sinegor.kz.

По информации портала 716.kz, ребёнок поступил в больницу с диагнозом "Внебольничная пневмония 2х-сторонняя", острое течение тяжёлой степени. Осложнение: сепсис, СПОН (токсический кардит, гепатит, нефрит.) Отёк головного могла".