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Котят, брошенных на морозе, спасли павлодарские полицейские
В Павлодаре полицейские спасли котят, брошенных на морозе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Теперь животные живут в отделении полиции, а сотрудники ухаживают за ними.
"Я заступил на службу на контрольно-пропускном пункте батальона. Во время дежурства просматривал камеры видеонаблюдения. Поздно ночью заметил, что у ворот мяукают котята. Вышел и открыл ворота, все трое лежали, свернувшись калачиком в снегу. Я взял их на руки и принес в теплый гараж, с коллегами отогрели и накормили. В углу, рядом с батареей, устроили им временное жилище и лежанку. У меня было ярко-лимонного цвета полотенце, и чтобы сделать пребывание котят немного ярче, я подстелил им в качестве матраца", – рассказал инспектор службы Батальона патрульной полиции УП города Павлодара Тимур Жулаев.
По его словам, сотрудники батальона, заступающие на смену, приносят котятам корм и молоко. Всем троим полицейские дали имена – Персик, Апельсинка и Мандаринка. К слову, двум спасённым животным уже нашли семью, они переехали в квартиры полицейских.
"Мои дети давно мечтали о котенке, и я взял Персика домой. Персик быстро привык к новой семье. Теперь он член нашей семьи. Очень ласковый и потешный котенок. Мы сразу же приобрели для котенка мягкий матрац и когтеточку, а также миски и разные вкусности", - сообщил инспектор службы БПП Рахим Ибраев.
В скором времени ждет переселения в новую семью и Мандаринка. Сейчас семья полицейского завершает ремонт, после Мандаринка первой войдет в новую квартиру и обретет уютную семью.
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