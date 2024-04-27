Король Карл возвращается к публичной деятельности

Король Великобритании Карл III возвращается к публичной деятельности, передает BaigeNews.kz со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

На следующей неделе король посетит центр по лечению онкологических заболеваний, а в июне будет принимать в Великобритании императора и императрицу Японии, которые приедут в страну с государственным визитом.

Карл также будет участвовать в других мероприятиях. Букингемский дворец опубликовал новую фотографию короля с королевой Камиллой.

Лечение Карла продолжается. Как сказано в заявлении дворца, "пока слишком рано" говорить о том, сколько еще будет продолжаться курс лечения, пишет "Русская служба новостей ВВС". Вместе с тем, успех лечения позволяет врачам разрешить королю "продолжить выполнение ряда обязанностей, связанных с появлением на публике".

В начале февраля текущего года Букингемский дворец сообщил, что у Карла III выявили рак. Король отказался от всех общественных мероприятий на время лечения, а старшие члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принца Уэльского, взяли на себя некоторые его обязанности.

В марте стало известно, что у принцессы Уэльской диагностирован рак. Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас Кейт Миддлтон проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Опухоль у принцессы была обнаружена во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости в январе. Тип опухоли не раскрывается. Химиотерапию Кейт начала в конце февраля.