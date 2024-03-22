У Кейт Миддлтон диагностирован рак
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У принцессы Уэльской диагностирован рак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".
Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас Кейт Миддлтон проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Опухоль у принцессы была обнаружена во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе.
Тип опухоли не раскрывается.
Химиотерапию Кейт начала в конце февраля.
42-летняя принцесса Уэльская замужем за принцем Уильямом, первым в очереди на британский престол. Пара воспитывает троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
В начале февраля текущего года Букингемский дворец сообщил, что у Карла III выявили рак. Король отказался от всех общественных мероприятий на время лечения, а старшие члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принца Уэльского, взяли на себя некоторые его обязанности.