  • 22 Марта, 23:37
  • BAIGENEWS

У Кейт Миддлтон диагностирован рак

Сегодня, 23:26
АВТОР
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Instagram / _kate_middleton_royal Сегодня, 23:26
Сегодня, 23:26
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Фото: Instagram / _kate_middleton_royal

У принцессы Уэльской диагностирован рак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".

Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас Кейт Миддлтон проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Опухоль у принцессы была обнаружена во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе.
Тип опухоли не раскрывается.

Химиотерапию Кейт начала в конце февраля.

42-летняя принцесса Уэльская замужем за принцем Уильямом, первым в очереди на британский престол. Пара воспитывает троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. 

В начале февраля текущего года Букингемский дворец сообщил, что у Карла III выявили рак. Король отказался от всех общественных мероприятий на время лечения, а старшие члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принца Уэльского, взяли на себя некоторые его обязанности.

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