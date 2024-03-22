У Кейт Миддлтон диагностирован рак

У принцессы Уэльской диагностирован рак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".



Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас Кейт Миддлтон проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Опухоль у принцессы была обнаружена во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе.

Тип опухоли не раскрывается.

Химиотерапию Кейт начала в конце февраля.

42-летняя принцесса Уэльская замужем за принцем Уильямом, первым в очереди на британский престол. Пара воспитывает троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

В начале февраля текущего года Букингемский дворец сообщил, что у Карла III выявили рак. Король отказался от всех общественных мероприятий на время лечения, а старшие члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принца Уэльского, взяли на себя некоторые его обязанности.