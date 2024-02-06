У короля Великобритании обнаружен рак
Сегодня, 02:22
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Сегодня, 02:22Сегодня, 02:22
116Фото: royal.uk
У короля Британии Карла III во время госпитализации по причине простаты обнаружили рак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Сообщается, что король приступил к лечению, на время которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Но он будет заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме.
"Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции, и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех во всём мире, кто страдает от рака", — отмечается в пресс-релизе.
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