  • 6 Февраля, 03:07
  • BAIGENEWS

У короля Великобритании обнаружен рак

Сегодня, 02:22
АВТОР
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royal.uk Сегодня, 02:22
Сегодня, 02:22
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Фото: royal.uk

У короля Британии Карла III во время госпитализации по причине простаты обнаружили рак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Сообщается, что король приступил к лечению, на время которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Но он будет заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме.

"Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции, и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех во всём мире, кто страдает от рака", — отмечается в пресс-релизе.

 

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