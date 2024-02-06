У короля Великобритании обнаружен рак

У короля Британии Карла III во время госпитализации по причине простаты обнаружили рак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Сообщается, что король приступил к лечению, на время которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Но он будет заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме.

"Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции, и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех во всём мире, кто страдает от рака", — отмечается в пресс-релизе.