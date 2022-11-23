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Комфортная школа: 20 зданий построят и оснастят по последнему слову техники в Акмолинской области
В Акмолинской области в рамках национального проекта "Комфортная школа" планируется построить 20 школ на 26,5 тысячи мест. Новые школы появятся в городах Кокшетау, Косшы и Щучинске, Аршалынском, Целиноградском и Шортандинском районах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В новых школах дети будут учиться строго в две смены. Как сообщили в облуправлении образования, планируется применять единые стандарты строительства школ с полным набором учебного оборудования и мебели, современным эстетически привлекательным внешним видом пространства с учётом национального стиля. Будет учтён режим безопасности детей и педагогов (установка видеонаблюдения, звукового оповещения). В числе обязательных пунктов — доступ к сети Интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с; оборудованные рабочие зоны для педагогов в учительских, рекреациях, библиотеках и иных локациях, адаптацией школьного пространства для детей с особыми образовательными потребностями.
Предусмотрены кабинеты физики, химии, биологии с учебными лабораториями, компьютерными классами, кабинеты Интеллектум, STEM-лаборатории, робототехники и другие. В каждом кабинете будет не менее одного компьютера и современное оборудование.
"Здания будут иметь отдельные блоки для начальных классов, основной и средней школы, со столовыми, где предусматриваются индивидуальные многоразовые разносы/ланч-боксы; спортзалы для класса предшкольной подготовки и первых-четвёртых классов, для 5-11 отдельно. Предусматривается установление индивидуальных шкафчиков, мобильных парт-трансформеров на каждого ребёнка. На каждом этаже предусматривается "питьевой фонтанчик" в количестве, предусмотренном санитарными правилами", — дополнили в управлении образования.
Все помещения школы и мебель будут организованы и оборудованы согласно требованиям эргономики, отвечающим учебно-воспитательным потребностям учеников и учителей, для организации комфортного, безопасного и эффективного процесса обучения.
"Для проведения учебно-воспитательных мероприятий предусмотрен универсальный актовый зал с возможностью трансформации. Предусмотрена библиотека с книгохранилищем и читальным залом, медиатекой, электронной библиотекой, а также на каждом этаже коворкинг-зоны для чтения и досуга. Для организации трудового обучения, а также развития творческого потенциала предусмотрены универсальные мастерские и студии, кабинеты для начального профессионального образования (швея, кулинар, IT, плотник и другое) с соответствующим оборудованием", — проинформировали в ведомстве.
Школы будут оснащены современной мебелью и оборудованием. Для каждого учебного кабинета будет определён минимальный набор технических средств обучения: персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно-телефонной гарнитурой и web-камерой, интерактивная панель.
"На территории предполагается размещение площадки для тихого отдыха с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, уличного коворкинга, многофункциональной площадки с тартановым покрытием (волейбольная, баскетбольная, футбольная, теннисный корт, беговая дорожка), в том числе зоны для подвижных игр, расположенных рядом с блоком начальных классов, зелёных насаждений", — уточняется в сообщении.
Директоров школ будут назначать с момента начала строительства. Они будут наблюдать за ходом работ, обеспечивать педагогами к сроку сдачи объекта.
Напомним, пилотный национальный проект "Комфортная школа" разработан и находится на утверждении в правительстве. Его реализация начнётся в 2023 году. Главная цель — покончить с аварийными школами и трёхсменкой.
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