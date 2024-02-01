Новые коллекционные монеты выпустил в продажу Нацбанк в Казахстане
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Нацбанк Казахстана объявил о начале продаж коллекционных монет TÚIE из серии "Культовые животные – тотемы кочевников" и BALQASH ALABUǴASY из серии "Флора и фауна Казахстана", передаёт BaigeNews.kz.
C 5 февраля в продажу поступят следующие коллекционные монеты:
- TÚIE из серебра 925 пробы со вставкой из бриллианта диаметром 1 мм.
Диаметр монеты – 38,61 мм, масса – 31,1 грамма, качество изготовления – proof, номинал – 500 тенге. Тираж - 5 000 штук.
- TÚIE из сплава мельхиор МН 25 массой 15 граммов.
Диаметр монеты – 33 мм, качество изготовления – рrооf-like, номинал – 200 тенге, тираж – 10 000 штук.
- TÚIE из сплава мельхиор МН 25 массой 11,17 грамма.
Диаметр монеты – 31 мм, качество изготовления – brilliant uncirculated, номинал – 100 тенге, тираж – 30 000 штук.
- BALQASH ALABUǴASY из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов.
Диаметр монеты – 33 мм, качество изготовления – рrооf-like, номинал – 200 тенге, тираж – 20 000 штук.
Продажа коллекционных серебряных монет TÚIE номиналом 5 000 тенге и BALQASH ALABUǴASY номиналом 1 000 тенге будет осуществляться позднее.
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