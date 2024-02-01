  • 1 Февраля, 17:41
  • BAIGENEWS

Новые коллекционные монеты выпустил в продажу Нацбанк в Казахстане

Сегодня, 16:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10
177
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Нацбанк Казахстана объявил о начале продаж коллекционных монет TÚIE из серии "Культовые животные – тотемы кочевников" и BALQASH ALABUǴASY из серии "Флора и фауна Казахстана", передаёт BaigeNews.kz.

C 5 февраля в продажу поступят следующие коллекционные монеты:

- TÚIE из серебра 925 пробы со вставкой из бриллианта диаметром 1 мм.

Диаметр монеты – 38,61 мм, масса – 31,1 грамма, качество изготовления – proof, номинал – 500 тенге. Тираж -  5 000 штук.

- TÚIE из сплава мельхиор МН 25 массой 15 граммов.

Диаметр монеты – 33 мм, качество изготовления – рrооf-like, номинал – 200 тенге, тираж – 10 000 штук.

- TÚIE из сплава мельхиор МН 25 массой 11,17 грамма.

Диаметр монеты – 31 мм, качество изготовления – brilliant uncirculated, номинал – 100 тенге, тираж – 30 000 штук.

- BALQASH ALABUǴASY из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов.

Диаметр монеты – 33 мм, качество изготовления – рrооf-like, номинал – 200 тенге, тираж – 20 000 штук.

Продажа коллекционных серебряных монет TÚIE номиналом 5 000 тенге и BALQASH ALABUǴASY номиналом 1 000 тенге будет осуществляться позднее.

Самое читаемое

Наверх