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Количество автобусов на газе увеличат в Алматы в 2023 году Сегодня, 15:37
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Количество автобусов на газе увеличат в Алматы в 2023 году

Акимат города Алматы и нацкомпания QazaqGaz заключили меморандум о сотрудничестве в сфере газа и газомоторного топлива. Документ предусматривает, что в мегаполисе вырастет количество автобусов на газе, передаёт BaigeNews.kz.

Документ подписали аким города Ерболат Досаев и председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов.

"Соглашение предусматривает, что национальная компания построит три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) во втором квартале 2023 года и обеспечит бесперебойную поставку компримированного природного газа (КПГ). Со своей стороны акимат Алматы планирует увеличить количество автобусов на газе с 880 до 1200 единиц и продолжить работу по переводу автобусов на газ после завершения строительства АГНКС", - сообщили в городской администрации.

Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива позволит снизить выбросы в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию в Алматы. Преимущество компримированного природного газа заключается не только в экологичности, но и в доступной цене – КПГ в два раза дешевле, чем дизельное топливо.

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#Алматы #газ #транспортное движение #акимат #меморандум
Сегодня, 15:37
140
Журналист

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