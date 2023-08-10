Колесо с сюрпризом: что происходит с аттракционами в центральном парке Караганды?

После недавнего инцидента в центральном парке Караганды, горожане всерьез задумались о безопасности аттракционов. Мнение жителей разделились: некоторые считают Центральный парк одним из лучших в городе, другие – опасным местом. Обоснован ли страх карагандинцев по поводу главного места досуга в городе? Об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Карагандинский центральный парк культуры и отдыха начали строить еще до начала Второй мировой войны, но открыли его только в 1947 году. С того самого времени парк стал излюбленным местом отдыха как горожан, так и приезжих. На территории почти 150 гектаров находятся озеро, березовая роща и, конечно же, различные аттракционы.

Сейчас в парке работают около 25 аттракционов. Из них три находятся на балансе управления парками. Это – "Ромашка", "Сюрприз" и Колесо обозрения. С последним недавно произошел казус, который активно обсуждали в соцсетях. Колесо внезапно остановилось, как результат люди зависли на многометровой высоте, началась паника. Сотрудникам парка пришлось вручную прокручивать гигантскую конструкцию, и вызволять людей из кабинок.

Как выяснилось позже, остановка произошла не по причине неисправности аттракциона, а из-за банальной аварии на электросетях города. Однако негативный осадок у карагандинцев остался. Инцидент стал поводом для бурного обсуждения состояния аттракционов и безопасности на них. Один из посетителей и вовсе выложил в сеть видео с огромной трещиной на одном из креплений конструкции.

"Я в этот парк прихожу с детства, уже больше 40 лет. Сколько себя помню, столько и стоит это колесо обозрения. Я не задумывался до недавнего случая на счет безопасности. Да, при подъеме кабинки скрипят. Но мы уже привыкли. Теперь и правда думаю, а не пора ли менять это колесо?", - говорит карагандинец Олег Меньшин.

Вопрос о ремонте колеса обозрения был поднят еще пару лет назад. Как утверждают в управлении парками, эта проблема обсуждается между акиматом области и инвестором. Известно только одно, если и будут ставить новое "колесо", то только на другой локации. В планах сделать колесо обозрения гораздо больше нынешнего, поэтому на старое место оно просто не поместится.

"Колесо обозрения в этом году с апреля по июнь проходило реконструкцию. Было заменено полностью лакокрасочное покрытие, до металла все сняли и заново прокрасили, в кабинках заменили все сиденья, была проведена замена двигателей, движущихся колес, узловых механизмов, где-то заменили крепления, шайбы", - перечисляет заместитель директора по развитию Управления парками культуры и отдыха Роман Калачев.

По его словам, после того, как все механизмы были заменены, колесо обозрения прошло экспертизу, которую провели частные компании. На протяжении нескольких дней аттракцион проходил тестирование на нагрузку. Также он подчеркнул, что трещина, которую заметили посетители, не более чем косметический дефект, не влияющий на работу колеса.

"Эта трещина была на дюралевой крышке, которая закрывает болты. Там есть руль, которым можно вращать кабинку. Эта рулевая колонка уходит наверх и крепится к основанию самой кабинки болтами. Крышка закрывает эти болты. По сути, это декоративное покрытие. Если провести аналогию, то это как если бы у телефона чехол треснул. Во время экспертизы этого не было. Мы уже его заменили", - уверяет Роман Калачев.

Также пользователи в соцсетях пишут, что у колеса обозрения давно вышел срок эксплуатации, так как построили в далеком 1975 году. Эту информацию в управлении парками тоже опровергли. По их словам аттракцион был полностью обновлен в 1992 году.

"Смотришь на состояние этих аттракционов, и страшно становится. Все скрипит, болтается. А про частные карусели и говорить нечего. Владельцы нанимают молодых ребят, которые лишены знаний о технике безопасности, если что случится, они не смогут среагировать. А потом с кого будет спрос? Многие посетители даже не знают, кто здесь отвечает за безопасность", - сетует посетительница центрального парка Айгуль Арынова.

За безопасность посетителей как раз-таки отвечает управление парками, несмотря на то, что аттракционы принадлежат частникам. Перед каждым сезоном специалисты парка проводят экспертизу и проверку на безопасность. Так, после гибели ребенка из-за опрокидывания батута четыре года назад, в парке убрали все надувные батуты.

Большая проблема, как говорят сотрудники парка, в том, что нет четкого регламента, правил эксплуатации и установки аттракционов. Все это мешает экспертам запрещать эксплуатацию того или иного объекта развлечения.

Каждый год аттракционы должны проходить специальную экспертизу. Если нарушения выявят, то даются рекомендации на их исправление. Однако важно отметить, что эти замечания исключительно рекомендательного характера. Ведь экспертные компании тоже не хотят брать на себя ответственность. Получается, что в конечном итоге за все происшествия будет отвечать управление парками, потому что объекты находится на их территории. Учитывая, что в пик сезона в месяц парк посещают от 200 до 500 тысяч человек, ответственность у них большая.

Фото: Айжан Ныгметжан.