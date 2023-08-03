Когда жильцы пострадавшего при пожаре алматинского ЖК смогут вернуться домой
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Акимат Алматы поручил застройщику восстановить сгоревшие квартиры ЖК "Аккент" и разрешить жителям вернуться домой не позднее 20 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на администрацию города.
Аким города Ерболат Досаев обсудил с застройщиком дома ТОО "Ayt Housing Complex" процесс устранения последствий возгорания. Были приняты следующие решения:
- восстановить электроснабжение квартир в ЖК "Аккент" до 2 сентября;
- провести ремонт подъездных площадок за счёт средств застройщика;
- компенсировать расходы на замену дверей и окон, ремонт балконов, задействованных в ходе спасательной операции, за счёт средств застройщика;
- провести чистовые работы в квартирах (левкас/покраска стен, потолков), постремонтные работы будут проведены жителями самостоятельно);
- завершить все работы и разрешить въезд в квартиры жильцам в срок не позднее 20 сентября;
- на период восстановительных работ жителям возместить расходы по временному проживанию или предоставить жильё в рамках мер по линии ЧС.
Также аким поручил управлению общественного здравоохранения города оказать пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы.
При пожаре от множественных травм скончалась 31-летняя женщина.
Власти города пообещали, что семье погибшей при пожаре в Алматы будет оказана вся необходимая помощь.
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