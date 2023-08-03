Когда жильцы пострадавшего при пожаре алматинского ЖК смогут вернуться домой

Акимат Алматы поручил застройщику восстановить сгоревшие квартиры ЖК "Аккент" и разрешить жителям вернуться домой не позднее 20 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на администрацию города.

Аким города Ерболат Досаев обсудил с застройщиком дома ТОО "Ayt Housing Complex" процесс устранения последствий возгорания. Были приняты следующие решения:

- восстановить электроснабжение квартир в ЖК "Аккент" до 2 сентября;

- провести ремонт подъездных площадок за счёт средств застройщика;

- компенсировать расходы на замену дверей и окон, ремонт балконов, задействованных в ходе спасательной операции, за счёт средств застройщика;

- провести чистовые работы в квартирах (левкас/покраска стен, потолков), постремонтные работы будут проведены жителями самостоятельно);

- завершить все работы и разрешить въезд в квартиры жильцам в срок не позднее 20 сентября;

- на период восстановительных работ жителям возместить расходы по временному проживанию или предоставить жильё в рамках мер по линии ЧС.

Также аким поручил управлению общественного здравоохранения города оказать пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы.

При пожаре от множественных травм скончалась 31-летняя женщина.

Власти города пообещали, что семье погибшей при пожаре в Алматы будет оказана вся необходимая помощь.