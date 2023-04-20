Когда в Алматы благоустроят набережные рек Есентай и Большая Алматинка

Когда в Алматы проведут очиcтку русел рек Есентай и Большая Алматинка и благоустроят прибрежные территории, рассказали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

Вопрос на встрече акима мегаполиса с жителями поднял один из горожан.

Как пояснил аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов, реку Есентай только в октябре прошлого года передали на баланс города, ранее она находилась на балансе "Казселезащиты".

"Сразу же в октябре была подана соответствующая заявка Управлением экологии и охраны окружающей среды", - сказал он.

Глава Управления экологии и охраны окружающей среды Серик Адилбаев дополнил, что в этом году будет проведена очистка от ила рек Есентай и Большая Алматинка. Подрядчик определён, на следующей неделе начнутся работы.

"У нас получилось так, что выше проспекта аль-Фараби по Есентаю территория облагорожена, ниже аль-Фараби – нет. Теперь мы готовим проект по облагораживанию реки до проспекта Абая, чтобы жители нижней части города чувствовали себя так же комфортно, как и в верхней", - сообщил аким Алматы Ерболат Досаев.

По его словам, река Большая Алматинка будет облагорожена полностью от парка первого Президента до озера Сайран на общей протяжённости - 7,1 километра.