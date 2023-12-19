Когда Казахстан запустит авиарейсы в Токио и Нью-Йорк
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В ближайшие два года из Казахстана будут запущены рейсы в Мумбаи, Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк. Об этом на заседании правительства сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.
"За последние два года было открыто 32 международных авиамаршрута - в Милан, Доху, Абу-Даби, Эль-Кувейт и другие города. В ближайшие 2024-2025 годы будут запущены рейсы в Мумбаи, Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк", - сказал министр.
По его словам, из Казахстана выполняются рейсы в 110 направлениях, авиасообщение есть с 28 странами. В этом году выданы разрешения на полеты в Казахстан шести иностранным авиакомпаниям.
"Внесены поправки в режим "открытого неба" и сняты все ограничения на использование пятой степени "свободы воздуха". В результате с 14 марта 2024 года крупнейшая азиатская компания лоукост Air Asia приступит к выполнению рейсов в направлении Алматы-Куала-Лумпур и в дальнейшем планирует выполнять полёты с использованием пятой степени "свободы воздуха" в Джидду. Всё это усилит конкуренцию на рынке и повысит доступность билетов", - заключил министр.
Ранее он сообщил о том, что износ спецтехники в аэропортах Казахстана достиг 50 процентов, и напомнил, что строительство новых пассажирских терминалов в авиагаванях Шымкента, Кызылорды и Алматы завершат в 2024 году.
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