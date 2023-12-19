Износ спецтехники в аэропортах Казахстана достиг 50%

Износ спецтехники и оборудования в аэропортах составляет 50 процентов. Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшее время необходимо обновить 230 единиц техники. Кроме того, покупка инвалидных колясок и амбулифтов является важным вопросом во всех аэропортах, чтобы обеспечить необходимые условия для маломобильных пассажиров. Работа по финансированию этих проектов будет осуществляться за счёт собственных средств или льготного кредитования для частных аэропортов. А для государственных аэропортов совместно с министерством финансов прорабатываем вопрос выделения средств из бюджета", - сообщил министр.

Он добавил, что дефицит авиатоплива в стране составляет около 300 тысяч тонн в год. По словам Карабаева, этот вопрос планируют решить, увеличив количество импортного авиатоплива, в том числе из Китая.