Пассажирские терминалы в Шымкенте, Кызылорде и Алматы построят в 2024 году
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Строительство новых пассажирских терминалов в Шымкенте, Кызылорде и Алматы завершат в 2024 году. Об этом на заседании правительства сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.
"В следующем году будет завершено строительство новых пассажирских терминалов в Шымкенте, Кызылорде и Алматы.
В результате пропускная способность аэропорта Алматы увеличится в пять раз до 14 миллионов человек, Кызылорды – в шесть раз до двух миллионов человек, Шымкента – в семь раз до шести миллионов человек", - сказал министр.
По его словам, за 11 месяцев 2023 года отечественными авиакомпаниями перевезено 12,3 миллиона пассажиров. Это на 23% больше, чем в прошлом году. Данный показатель планируется довести до 13 миллионов пассажиров.
"Объём услуг в аэропортах увеличился на 25%. Вместе с тем вырос и объём обработанных грузов в аэропортах. С начала года данный показатель составил 130 тысяч тонн. Рост по сравнению с прошлым годом – 16%", - заключил министр.
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