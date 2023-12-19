Пассажирские терминалы в Шымкенте, Кызылорде и Алматы построят в 2024 году

Строительство новых пассажирских терминалов в Шымкенте, Кызылорде и Алматы завершат в 2024 году. Об этом на заседании правительства сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В следующем году будет завершено строительство новых пассажирских терминалов в Шымкенте, Кызылорде и Алматы. В результате пропускная способность аэропорта Алматы увеличится в пять раз до 14 миллионов человек, Кызылорды – в шесть раз до двух миллионов человек, Шымкента – в семь раз до шести миллионов человек", - сказал министр.

По его словам, за 11 месяцев 2023 года отечественными авиакомпаниями перевезено 12,3 миллиона пассажиров. Это на 23% больше, чем в прошлом году. Данный показатель планируется довести до 13 миллионов пассажиров.