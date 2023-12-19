  • 19 Декабря, 16:50
  • BAIGENEWS

Пассажирские терминалы в Шымкенте, Кызылорде и Алматы построят в 2024 году

Сегодня, 15:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 15:39
Сегодня, 15:39
109
Фото: pixabay

Строительство новых пассажирских терминалов в Шымкенте, Кызылорде и Алматы завершат в 2024 году. Об этом на заседании правительства сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В следующем году будет завершено строительство новых пассажирских терминалов в Шымкенте, Кызылорде и Алматы.

В результате пропускная способность аэропорта Алматы увеличится в пять раз до 14 миллионов человек, Кызылорды – в шесть раз до двух миллионов человек, Шымкента – в семь раз до шести миллионов человек", -  сказал министр.

По его словам, за 11 месяцев 2023 года отечественными авиакомпаниями перевезено 12,3 миллиона пассажиров. Это на 23% больше, чем в прошлом году. Данный показатель планируется довести до 13 миллионов пассажиров.

"Объём услуг в аэропортах увеличился на 25%. Вместе с тем вырос и объём обработанных грузов в аэропортах. С начала года данный показатель составил 130 тысяч тонн. Рост по сравнению с прошлым годом – 16%", - заключил министр.

Самое читаемое

Наверх