Когда будут известны результаты расследования аварии на шахте АМТ, рассказал Ильин

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Глава МЧС назвал дату, когда огласят результаты расследования аварии на шахте имени Ленина, передает BaigeNews.kz. Юрий Ильин сообщил, что сейчас там работает комиссия.

"Недавно произошел взрыв метана, в котором погибли люди. Предварительно мы будем давать заключение 23 ноября. Комиссия работает. 23 ноября в Караганде мы соберем представителей СМИ и озвучим ее результаты", - ответил он на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

Напомним, ночью 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия шесть человек погибли. Полиция начала расследование по факту ЧП.