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  • Когда будут известны результаты расследования аварии на шахте АМТ, рассказал Ильин
rus.azattyq-ruhy.kz Сегодня, 12:46
168
Сегодня, 12:46
168
Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

Когда будут известны результаты расследования аварии на шахте АМТ, рассказал Ильин

Глава МЧС назвал дату, когда огласят результаты расследования аварии на шахте имени Ленина, передает BaigeNews.kz. Юрий Ильин сообщил, что сейчас там работает комиссия.

"Недавно произошел взрыв метана, в котором погибли люди. Предварительно мы будем давать заключение 23 ноября. Комиссия работает. 23 ноября в Караганде мы соберем представителей СМИ и озвучим ее результаты", - ответил он на вопросы журналистов в кулуарах правительства. 

Напомним, ночью 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия шесть человек погибли. Полиция начала расследование по факту ЧП.

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#взрыв на шахте #Карагандинская область #АрселорМиттал Темиртау
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:46
168
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