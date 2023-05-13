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  • Кобда сity: построенному для пострадавших от паводков микрорайону предложили дать имя
акимат Актюбинской области Сегодня, 16:14
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Сегодня, 16:14
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Фото: акимат Актюбинской области

Кобда сity: построенному для пострадавших от паводков микрорайону предложили дать имя

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов в очередной раз проинспектировал ход строительно-монтажных работ в посёлке Кобда, где строят 24 жилых дома для 30 семей, пострадавших от паводка этой весной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.
  
Задействовано свыше 200 рабочих четырёх подрядных компаний: "Бабек-Курылыс", "Альянс Сервис", "СтройКомСервис", "AiserStroyService".  


 
Главе региона доложили, что работы ведутся согласно графику. Все дома, площадью 100 квадратных метров построены по единому проекту, фасады облицованы кирпичом, установлены окна, в большинстве остались лишь внутренние отделочные работы, которые подрядчики обещают завершить в течение недели. 
 

Аким области осмотрел дома.   

"Все коммуникации подведены, строительные материалы имеются в достаточном количестве, рабочей силы и спецтехники хватает, никаких вопросов нет. Ежедневно приходят хозяева домов, работы ведутся с учётом их пожеланий", — доложил руководитель подрядной компании "AiserStroyService" Айдын Есмуханов.  
 

Как отметил Ералы Тугжанов, менее чем за два месяца здесь вырос целый городок. 

"Темпы строительства высокие. Я благодарю всех, кто задействован в работах. Как только они завершатся, подрядчики приступят к строительству дороги", — подчеркнул Ералы Тугжанов. 

Жители поблагодарили акима области за оперативное решение всех вопросов, связанных с устранением последствий паводка. 
 

Также глава региона осмотрел строительство плотины, которая возводится в целях предотвращения паводков. В общем, протяженность плотины составит восемь километров. Работы выполняют подрядчики ТОО "Казгидропас",  ООО "АктюбстройСпецМонтаж". 

Напомним, десятки семей в Актюбинской области остались без крова из-за паводков в марте этого года. Для пострадавших от стихии власти обещали построить 24 новых жилых дома в посёлке Кобда.

Ранее казахстанский файтер смешанных единоборств Шавкат Рахмонов посетил село Кобда Актюбинской области, где встретился с жителями, пострадавшими в результате весеннего паводка. Спортсмен сообщил, что в качестве поддержки построит дом для одной семьи.

Фото: Акимат Актюбинской области

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Сегодня, 16:14
213
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