Кобда сity: построенному для пострадавших от паводков микрорайону предложили дать имя

Фото: акимат Актюбинской области

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов в очередной раз проинспектировал ход строительно-монтажных работ в посёлке Кобда, где строят 24 жилых дома для 30 семей, пострадавших от паводка этой весной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.



Задействовано свыше 200 рабочих четырёх подрядных компаний: "Бабек-Курылыс", "Альянс Сервис", "СтройКомСервис", "AiserStroyService".





Главе региона доложили, что работы ведутся согласно графику. Все дома, площадью 100 квадратных метров построены по единому проекту, фасады облицованы кирпичом, установлены окна, в большинстве остались лишь внутренние отделочные работы, которые подрядчики обещают завершить в течение недели.



Аким области осмотрел дома.

"Все коммуникации подведены, строительные материалы имеются в достаточном количестве, рабочей силы и спецтехники хватает, никаких вопросов нет. Ежедневно приходят хозяева домов, работы ведутся с учётом их пожеланий", — доложил руководитель подрядной компании "AiserStroyService" Айдын Есмуханов.



Как отметил Ералы Тугжанов, менее чем за два месяца здесь вырос целый городок.

"Темпы строительства высокие. Я благодарю всех, кто задействован в работах. Как только они завершатся, подрядчики приступят к строительству дороги", — подчеркнул Ералы Тугжанов.

Жители поблагодарили акима области за оперативное решение всех вопросов, связанных с устранением последствий паводка.



Также глава региона осмотрел строительство плотины, которая возводится в целях предотвращения паводков. В общем, протяженность плотины составит восемь километров. Работы выполняют подрядчики ТОО "Казгидропас", ООО "АктюбстройСпецМонтаж".

Напомним, десятки семей в Актюбинской области остались без крова из-за паводков в марте этого года. Для пострадавших от стихии власти обещали построить 24 новых жилых дома в посёлке Кобда.

Ранее казахстанский файтер смешанных единоборств Шавкат Рахмонов посетил село Кобда Актюбинской области, где встретился с жителями, пострадавшими в результате весеннего паводка. Спортсмен сообщил, что в качестве поддержки построит дом для одной семьи.

Фото: Акимат Актюбинской области