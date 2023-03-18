Новые дома построят для пострадавших от паводка в Актюбинской области

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

24 дома построят для жителей села Кобда Кобдинского района, чьи дома подверглись значительному подтоплению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Такое поручение дал глава региона Ералы Тугжанов.

В общей сложности, с 13 марта в селе Кобда талыми водами подтоплено 79 домов, 22 дворовых территории.

"Согласно предварительным данным комиссии по оценке ущерба, три дома не подлежат восстановлению, в четырёх рухнули перегородки, они признаны аварийными, 17 домов всё ещё остаются в воде. Руководство региона планировало приобрести для трёх семей жильё за счёт внебюджетных средств, однако из-за отсутствия свободного жилья в населённом пункте, принято решение о строительстве", — сообщили в акимате.

В настоящее время в населённом пункте наблюдается спад уровня паводковых вод. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается.

Задействовано 38 единиц специализированной техники и 277 человек.