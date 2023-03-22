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Шавкат Рахмонов построит дом для семьи, пострадавшей от паводка в Актюбинской области
Казахстанский файтер смешанных единоборств Шавкат Рахмонов посетил село Кобда Актюбинской области, где встретился с жителями, пострадавшими в результате весеннего паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области
Спортсмен поздравил жителей села с Наурыз мейрамы, отметил, что его сердце всегда с народом, пережившим трудные дни. Он сообщил, что в качестве поддержки построит дом для одной семьи.
"Поздравляю всех с Наурыз мейрамы. В этот прекрасный день в вашем селе начинается строительство 24 домов. Я также решил внести свой вклад в эту инициативу. "Беда приходит без пердупреждения", говорят в народе. Я горд, что вы не сломлены этим испытанием, с достойнством справляетесь. Желаю вам здоровья, счастья, движения только вперед!", — отметил Шавкат Рахмонов.
Как сообщил аким области Ералы Тугжанов, новые дома будут построены в микрорайоне Жанаконыс села Кобда. Имеется вся инфраструктура, подведены газ, питьевая вода, электричество. Планируется, что дома будут введены в эксплуатацию в июне текущего года.
Аким встретился с собравшимися на стройплощадке жителями района, отметил важность инициативы, совпавшей с праздником Наурыз мейрамы.
"Несмотря на стихийное бедствие, произошедшее в селе, мы хотим показать единство, солидарность и начать большое дело. Сегодня в Наурыз мейрамы забили колышки на участках, где будут возведены новые дома. Буду лично контролировать строительство. Не затягивая, мы закончим строительство в течение двух месяцев. Если мы всегда будем так друг друга поддерживать, наша страна будет стабильно развиваться", — уверен Ералы Тугжанов.
Строительством типовых домов площадью 100 квадратных метров занимаются пять подрядчиков, а именно компании "Бабек-Курылыс", "Улан", "Альянс Сервис", "СтройКомСервис", "AiserStroyService".
"Мы пережили трудные дни. Я прожил 20 лет в Кобде, но впервые видел здесь такое наводнение. Мой дом пришел в негодность. Обрадовалася, когда узнал что нам построят дом в микрорайоне Жанаконыс. Уже видел план дома - будет очень просторно, красиво. После заселения, я планирую открыть хозяйство и пасти скот", — поделился планами житель села Жанабай Шарипулы, поблагодаривший акима области за поддержку.
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