Шавкат Рахмонов построит дом для семьи, пострадавшей от паводка в Актюбинской области

Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области

Казахстанский файтер смешанных единоборств Шавкат Рахмонов посетил село Кобда Актюбинской области, где встретился с жителями, пострадавшими в результате весеннего паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области

Спортсмен поздравил жителей села с Наурыз мейрамы, отметил, что его сердце всегда с народом, пережившим трудные дни. Он сообщил, что в качестве поддержки построит дом для одной семьи.

"Поздравляю всех с Наурыз мейрамы. В этот прекрасный день в вашем селе начинается строительство 24 домов. Я также решил внести свой вклад в эту инициативу. "Беда приходит без пердупреждения", говорят в народе. Я горд, что вы не сломлены этим испытанием, с достойнством справляетесь. Желаю вам здоровья, счастья, движения только вперед!", — отметил Шавкат Рахмонов.

Как сообщил аким области Ералы Тугжанов, новые дома будут построены в микрорайоне Жанаконыс села Кобда. Имеется вся инфраструктура, подведены газ, питьевая вода, электричество. Планируется, что дома будут введены в эксплуатацию в июне текущего года.

Аким встретился с собравшимися на стройплощадке жителями района, отметил важность инициативы, совпавшей с праздником Наурыз мейрамы.

"Несмотря на стихийное бедствие, произошедшее в селе, мы хотим показать единство, солидарность и начать большое дело. Сегодня в Наурыз мейрамы забили колышки на участках, где будут возведены новые дома. Буду лично контролировать строительство. Не затягивая, мы закончим строительство в течение двух месяцев. Если мы всегда будем так друг друга поддерживать, наша страна будет стабильно развиваться", — уверен Ералы Тугжанов.

Строительством типовых домов площадью 100 квадратных метров занимаются пять подрядчиков, а именно компании "Бабек-Курылыс", "Улан", "Альянс Сервис", "СтройКомСервис", "AiserStroyService".