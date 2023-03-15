Более 50 домов затопило из-за паводков в Актюбинской области

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В Актюбинской области талые воды затопили 51 частный дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Актюбинской области. Также за сутки произошло подтопление одного физкультурно-оздоровительного комплекса и кафе в посёлке Кобда.

Отмечается, что эвакуирован 91 человек, жертв и пострадавших нет. В посёлке Кобда объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. В настоящее время спасатели эвакуируют материальные ценности, подвозят инертные материалы, укрепляют дома инертным материалом и мешкотарой. Силами департамента по ЧС и местными исполнительными органами проводятся работы по откачке и отводу талых с улиц, автодорог и дворовых территорий.

"На сегодня всего по области откачано более 317 тысяч кубометров воды. Прочищено 26,1 километра арыков, завезено 7 420 кубометров инертного материала, уложено 4 120 штук мешкотары (в Байганинском, Иргизском, Мартукском, Мугалжарском, Уилском, Темирском и Шалкарском районах), возведена временная дамба протяженостью 75 метров, берегоукрепительные работы протяженностью 50 метров (Шалкарский район), по области из населённых пунктов вывезено более 524,9 тысячи кубометров снега", - говорится в сообщении.

Дополнительно задействовано 138 ассенизаторов. На местах работает более 400 единиц техники, 20 мобильных бригад, задействовано 454 человек.

В департаменте по ЧС сообщили, что в Актобе сейчас нет подтопленных улиц. При этом на особом контроле находятся два участка, где по мере поступления талых вод осуществляется периодическая откачка.