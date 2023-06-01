Кирпич вместо ручного тормоза: в соцсетях появилось фото из столичной "скорой"

В социальных сетях опубликовали фотографию, сделанную якобы в машине столичной неотложки, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет отправитель, водители скорой помощи жалуются на удручающее состояние муниципальных машин - вместо ручного тормоза они используют обычные строительные кирпичи.

"Сотрудники столичной скорой помощи прислали фотографию ручного тормоза в виде брусчатки и утверждают, что почти у всех водителей так. Компетентные органы, просим провести независимую проверку технического состояния всех служебных автомобилей", - говорится в публикации.