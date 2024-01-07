Кинологи, дроны и экскаваторы: как проходят поиски провалившегося под землю автобуса с людьми
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В Павлодарской области продолжаются поиски автобуса с людьми, который провалился на глубину более 150 метров на территории рудника "Майкаинзолото", передаёт BaigeNews.kz.
Спасатели вот уже несколько суток пытаются извлечь автобус и найти ещё двух человек, которые были внутри транспорта в момент обвала.
О том, как проходят поисково-спасательные работы, на своей странице в Instagram рассказал аким области Асаин Байханов.
"Сегодня утром установили кран, с которого специалисты АО "АК Алтыналмас" из города Балхаш и спасатели ДЧС провели геосканирование местности для выявления пустот, металла или прочих аномалий. Cканирование завершили в 15.30 часов. Результаты обработаны, определено предполагаемое место, где находится автобус, глубина до его верхнего края приблизительно составляет 5-7 метров. В 20:00 провели заседание штаба, где принято решение об усилении работ по подготовке траншеи для спуска в котлован небольшого экскаватора, который должен добраться до автобуса, и дальнейших действий спасателей", — рассказал Асаин Байханов.
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Аким также отметил, что поиски пропавших идут круглосуточно, не прекращаясь ни на минуту. Всего в поисковых работах задействованы 136 человек, 41 единица техники, три кинологических расчета и два дрона.
Напомним, трагедия случилась ночью 4 января. Недалеко от шахты рудника АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами.
На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке были обнаружены тела двух погибших. Позже стали известны их имена: Саркыт Берликан и Олег Тышкевич. Это сотрудники Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Они выехали на вызов о задымлении в районе шахты "Майкаинзолото".
Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.
Тем временем, специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров, а это высота нескольких десятиэтажек.
В выходные к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. Кроме того, сегодня к поисково-спасательной операции подключился гигантский подъёмный кран, с помощью которого специалисты спустились в место провала и установили георадар, привезённый из Балхаша. С помощью спецтехники спасатели на глубине пяти метров от дна провала обнаружили нечто металлическое, предположительно, это тот самый провалившийся автобус.
Между тем, полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике.
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