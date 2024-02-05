Кенес Ракишев покинул пост президента Казахстанской федерации бокса

Шахмурат Муталип избран новым президентом Казахстанской федерации бокса. На этом посту он сменил Кенеса Ракишева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Решение об изменениях руководящего состава произошло на конференции федерации.

"Принимая возлагаемую на меня ответственность, сделаю все возможное для дальнейшего развития казахстанского бокса, всесторонней поддержки и защиты интересов наших спортсменов, усиления роли КФБ как внутри страны, так и за ее пределами.

Накануне важных стартов этого года, перед командой стоит одна задача. Со своей стороны, мы продолжим начатую работу по обеспечению всех необходимых условий для подготовки. Уверен, что совместными усилиями мы сможем укрепить позиции отечественного бокса на мировой спортивной арене", - сказал Шахмурат Муталип.