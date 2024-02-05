Кенес Ракишев покинул пост президента Казахстанской федерации бокса
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Шахмурат Муталип избран новым президентом Казахстанской федерации бокса. На этом посту он сменил Кенеса Ракишева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.
Решение об изменениях руководящего состава произошло на конференции федерации.
"Принимая возлагаемую на меня ответственность, сделаю все возможное для дальнейшего развития казахстанского бокса, всесторонней поддержки и защиты интересов наших спортсменов, усиления роли КФБ как внутри страны, так и за ее пределами.
Накануне важных стартов этого года, перед командой стоит одна задача. Со своей стороны, мы продолжим начатую работу по обеспечению всех необходимых условий для подготовки. Уверен, что совместными усилиями мы сможем укрепить позиции отечественного бокса на мировой спортивной арене", - сказал Шахмурат Муталип.
Шахмурат Муталип - предприниматель, бенефициарный собственник ТОО "Integra Construction KZ". Он магистр экономических наук, получил образование в The Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) в г. Куала-Лумпур, говорится в сообщении федерации.
Ранее в мажилисе потребовали убрать из Олимпийского комитета Тимура Кулибаева и его друзей-олигархов, занимающих посты в спортивных федерациях.
BaigeNews.kz писал о деятельности известнейших спортивных менеджеров, входящих в список самых богатых людей Казахстана. Экс-аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов возглавляет Федерацию лёгкой атлетики, экс-чиновник и долларовый миллиардер Булат Утемуратов - Федерацию тенниса, бывший председатель ЦИК и сват Дариги Назарбаевой Берик Имашев - Федерацию совеременного пятиборья, а бывший политик и давний друг первого президента Нуртай Абыкаев - Федерацию волейбола.
Самое читаемое
- Казахстанский боец потерпел первое поражение в карьере в UFC
- Ядерную ракету нашли в гараже у жителя США
- Эту пару создал чат GPT: Айю Шалкар подозревают в отношениях с актёром Аскаром Ильясовым
- 15-летний подросток устроил массовое ДТП в Астане
- Автомобиль с рыбаками ушёл под лёд в Карагандинской области