Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете

В Национальном олимпийском комитете ответили на запрос BaigeNews.kz о том, какие должности в спорте занимают казахстанские олигархи, бывшие и действующие чиновники.

Так, осуждённый на восемь лет за хищения Кайрат Боранбаев является вице-президентом НОК РК по развитию паралимпийских видов спорта. Трудится бывший олигарх бесплатно - заработная плата в НОК ему не предусмотрена.

"Исполнение обязанностей, связанное с участием в заседаниях исполнительного комитета НОК РК, осуществляется на общественных началах, что является общепринятой международной практикой", - ответили в НОК.

При этом каких заслуг на ниве паралимпийского спорта добился владелец футбольного клуба "Кайрат", в комитете не ответили, отметив, что развитие паралимпийских видов спорта не относится к их компетенции, а "должность введена для представления интересов данных видов спорта в органах управления НОК".

Бесплатно на благо казахстанского спорта трудится и бывший руководитель администрации президента, экс-аким Астаны Адильбек Джаксыбеков, который является вице-президентом по летним видам спорта. Правда, в официальный штат НОК он не входит, работая на общественных началах, поэтому как часто он приходит в НОК, нам не ответили, как и на вопрос, каких результатов он добился на этой должности:

"Функции, связанные с определением целевых индикаторов по развитию видов спорта и оценкой их достижения, не относятся к компетенции НОК РК. Данные вопросы входят в компетенцию Министерства культуры и спорта РК".

Идентичное положение в НОК и у экс-премьера РК Аскара Мамина - вице-президента по зимним видам спорта.

Действующий аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов является президентом Федерации лёгкой атлетики. Экс-чиновник и просто богатый человек Булат Утемуратов возглавляет Федерацию тенниса, бывший председатель ЦИК и сват Дариги Назарбаевой Берик Имашев является президентом Федерации совеременного пятиборья, а экс-тяжеловес в политике Нуртай Абыкаев - президентом Федерации волейбола.

"По вопросам, касающимся оплаты условий труда и рабочего графика президентов федераций. Указанные лица не состоят в штате НОК. В соответствии с законами РК и уставом НОК РК не определяет заработные платы президентов федераций и не осуществляет мониторинг их рабочего времени. Все федерации являются отдельными независимыми от НОК РК юридическими лицами, при это НОК РК не имеет полномочий вмешиваться в их финансово-хозяйственную и операционную деятельность", - звучит ответ комитета.

Отметим, что президентом НОК РК является Тимур Кулибаев.