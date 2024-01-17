"Тимур и его команда": Депутат потребовал убрать из Олимпийского комитета Кулибаева и его друзей-олигархов

Депутат мажилиса Ермурат Бапи на пленарном заседании обрушился с резкой критикой в адрес президента Национального олимпийского комитета Тимура Кулибаева, передаёт BaigeNews.kz. Он потребовал, чтобы зять первого президента Казахстана оставил спортивную сферу.

“В руководство Национального олимпийского комитета Тимура Кулибаева были выбраны представители "Старого Казахстана", среди которых его друзья – олигархи. Кроме того, возрастной предел для избрания членом Комитета составляет 70 лет. Среди нынешних членов есть те, кто уже прошел срок, а есть те, кто собирается завершить его завтра. Какой победы можно добиться при таком неудачном составе руководящего органа Национального олимпийского комитета? Кроме того, известно, что Тимур Кулибаев владеет активами компаний, входящих в число 50 крупнейших частных предприятий Казахстана и контролирует ряд крупных бизнес-проектов, среди которых холдинговая группа "АЛМЭКС" "Каспий Мунай" и "Ретро Ритейл". При такой перегрузке, можно сказать, ему совершенно некогда развивать олимпийский спорт! Он намерен продать нефть страны и набить свои карманы. Зачем ему спорт?!”, - сказал депутат.

Мажилисмен считает, что неудачные выступления спортсменов связаны с неэффективным менеджментом зятя Нурсултана Назарбаева.

"С тех пор как Тимур Кулибаев стал президентом Национального олимпийского комитета Казахстана, спортивные достижения нашей страны пошли на спад. Например, на последних летних Олимпийских играх в Токио наши спортсмены не получили ни одной "золотой" или "серебряной" медали, а вернулись всего с восемью бронзовыми медалями. А в медальном зачете наша страна опустилась на 83 место! С 1994 по 2014 год казахстанские спортсмены регулярно занимали четвёртые-пятые места на летних Азиатских играх. В 2018 году мы опустились на девятое место, а в 2023 году на 11 место! Вполне возможно, что мы будем в Париже. Это будут восьмые Олимпийские игры, на которых наша сборная будет представлять Казахстан как независимую страну".

Депутат добавил, что за все годы независимости наши спортсмены завоевали 14 золотых, 22 серебряных и 35 бронзовых медалей в 11 видах спорта. С 1996 по 2016 год Казахстан ни разу не оставался без золота на всех летних Олимпийских играх и не выпадал из топ-40 стран мира.

Ермурат Бапи упомянул и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава государства неоднократно подчеркивал отсутствие должной координации между Национальным олимпийским комитетом и федерациями.

"Отсутствие эффективной коммуникации, взаимодействия и взаимопомощи приводит к негативным результатам и поражению. В преддверии Парижской Олимпиады такой ситуации допускать вообще нельзя! Национальный олимпийский комитет нуждается в радикальных изменениях", - сказал Ермурат Бапи.

В связи с этим депутат потребовал, чтобы на лицензионные спортивные турниры перед Олимпиадой в Париже привлекали не богатых, а патриотичных и профессиональных спортсменов из сельской местности, а также пересмотрели руководство Национального олимпийского комитета.

"Коррупция и взяточничество в сфере спорта должны быть полностью искоренены", - заключил депутат.

Ранее BaigeNews.kz писал о деятельности известнейших спортивных менеджеров, входящих в список самых богатых людей Казахстана. Экс-аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов возглавляет Федерацию лёгкой атлетики, экс-чиновник и долларовый миллиардер Булат Утемуратов - Федерацию тенниса, бывший председатель ЦИК и сват Дариги Назарбаевой Берик Имашев - Федерацию совеременного пятиборья, а бывший политик и давний друг первого президента Нуртай Абыкаев - Федерацию волейбола.