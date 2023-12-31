"КазАвтоЖол"снял ограничения для авто на всех республиканских трассах

Информацию об ограничениях движения на дорогах страны обновил "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"Сняты ограничения по всем направлениям автодорог республиканского значения", — говорится в сообщении национального оператора.

Ранее из-за непогоды движение было ограничено на пяти участках республиканских трасс в трёх регионах страны. Причиной послужили метель, снег, гололёд и плохая видимость, а также ухудшение погоды со стороны соседней России.

После открытия движения по участоку трассы "Астана-Темиртау" дорожникам пришлось сопровождать колонну из трёх тысяч автомобилей.