"КазАвтоЖол"снял ограничения для авто на всех республиканских трассах
Сегодня, 19:04
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Сегодня, 19:04Сегодня, 19:04
130Фото: pixabay.com
Информацию об ограничениях движения на дорогах страны обновил "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"Сняты ограничения по всем направлениям автодорог республиканского значения", — говорится в сообщении национального оператора.
Ранее из-за непогоды движение было ограничено на пяти участках республиканских трасс в трёх регионах страны. Причиной послужили метель, снег, гололёд и плохая видимость, а также ухудшение погоды со стороны соседней России.
После открытия движения по участоку трассы "Астана-Темиртау" дорожникам пришлось сопровождать колонну из трёх тысяч автомобилей.
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