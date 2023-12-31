Ограничения из-за непогоды введены в трёх областях Казахстана

"КазАвтоЖол" ввёл ограничение движения транспорта, которое действует на пяти участках автодорог республиканского значения в трёх, областях передаёт BaigeNews.kz

В Акмолинской области из-за метели, плохой видимости, сильного ветра, гололёда для всех видов автотранспорта закрыт участок трассы "Екатеринбург-Алматы", 1292-1353 километр, от ПВП Жибек жолы до границы с Карагандинской областью

В Восточно-Казахстанской области из-за с ухудшения погодных условий в Российской Федерации закрыт участок трассы "Усть-Каменогорск —Шемонаиха-граница РФ", 105-123 км, от Шемонаихи до границы с Россией.

В Карагандинской области из-за метели, ограничения видимости, сильного ветка, гололёда ограничение для всех видов транспорта действует на трёх участках:

на 1353-1426 километре трассы "Екатеринбург-Алматы", от границы Акмолинской области до Темиртау;

на 1445-1459 километре"Екатеринбург - Алматы", от Темиртау до Караганды;

на 0-53 километре "Бастау-Актау-Темиртау", от села Бастау до города Темиртау.

На автодорогах республиканского значения задействовано 482 единиц техники и 750 человек.