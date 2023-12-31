Колонну из 3000 авто сопровождают дорожники по трассе Астана-Темиртау

Погода начала налаживаться, и закрытый ранее участок трассы "Астана-Темиртау", открыли. На автодороге скопился транспорт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖола"

Как сообщалось ранее, наблюдается временное прекращение осадков и снижение скорости ветра по участку Астана-Темиртау, которая предоставила допустимую норму видимости для проезда.