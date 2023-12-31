Колонну из 3000 авто сопровождают дорожники по трассе Астана-Темиртау
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Погода начала налаживаться, и закрытый ранее участок трассы "Астана-Темиртау", открыли. На автодороге скопился транспорт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖола"
Как сообщалось ранее, наблюдается временное прекращение осадков и снижение скорости ветра по участку Астана-Темиртау, которая предоставила допустимую норму видимости для проезда.
"В 11.00 часов текущего дня, с города Астаны в направлении города Темиртау по платному участку начало движение колонна автомашин под сопровождением дорожной службы и МПС. В колонне наблюдается около 3000 автотранспортных средств. В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, активно продолжаются работы по очистке и подсыпке проезжей части, и на линии задействовано 20 единиц техники и более 30 человек", — говорится в сообщении.
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