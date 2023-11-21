Казахстану не хватает около 300 вагонов для перевозки пассажиров

Глава Минтранспорта Казахстана Марат Карабаев доложил в правительстве, что для перевозки пассажиров используются 2 567 вагонов, а в периоды высокого спроса стране не хватает 300 вагонов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, в целях создания благоприятных условий для перевозки населения ведётся работа по приобретению новых современных пассажирских вагонов.

“В этом году приобретено 162 единицы новых вагонов. Из них введено в эксплуатацию 76 вагонов, 24 вагона будут сданы до конца года. В первом полугодии следующего года будет поставлено 62 оставшихся вагона”, - сообщил министр.

Как подчеркнул министр, основным производителем является отечественный вагоностроительный завод, расположенный в Петропавловске.

В целом, по словам Карабаева, до 2029 года на отечественных заводах планируется закупить 844 единиц пассажирских вагонов. Из них с заводом "ЗИКСТО" заключены контракты на приобретение 307 единиц и с компанией "Штадлер Казахстан" - 537 единиц пассажирских вагонов.

Вагоны завода "ЗИКСТО" будут поставлены до 2025 года. Ввод в эксплуатацию вагонов компании Штадлер будет осуществлён в период 2025-2029 годов.

Как отметил министр, данные отечественные компании будут год от года повышать уровень локализации и доводить его до уровня не менее 35%.