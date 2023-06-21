Казахстанцы отдали мошенникам на взятки для чиновников 17 млрд тенге

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Мошенники стали чаще предлагать казахстанцам урегулировать спорные вопросы с чиновниками за деньги. Об этом сообщили в Агентстве по противодействию коррупции, передаёт BaigeNews.kz.

За последние три года в производстве Антикора находилось более 600 уголовных дел по фактам мошенничества. Осуждено 313 лиц.

"Сейчас в производстве Антикоррупционной службы находится ряд уголовных дел в отношении мошенников, посредников и подстрекателей к даче взятки. Общая сумма переданных мошенникам денежных средств составляет более 17 миллиардов тенге", — говорится в сообщении.

Отметим, что сообщения о казахстанцах, отдающих деньги мошенникам на разные цели, включая получение квартир или кредитов вне очереди, в Казахстане растёт. Так, сельчане в Туркестанской области отдали 30 миллионов аферисту, обещавшему им льготные кредиты. А в Алматы за трудоустройство в Минобороны пострадавшие заплатили мошеннице 100 тысяч долларов.