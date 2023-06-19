Предприимчивая мошенница обещала трудоустроить в Минобороны за 100 000 долларов

Антикоррупционной службой задержана жительница Алматы по подозрению в мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Она под предлогом решения вопроса по трудоустройству в подведомственную организацию министерства обороны требовала 100 000 долларов США, фактически не намереваясь этого делать.

Кроме того, антикоррупционной службой в рамках работы по защите бизнеса задержан по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки житель Тараза. Он вводил в заблуждение представителя иностранной компании под предлогом решения вопроса с государственным органом, завладел денежными средствами в сумме 200 000 долларов США за оказание содействия в организации встречи с высокопоставленными должностными лицами.

Более того, подозреваемый требовал денежные средства в размере трех процентов от суммы соглашения в случае подписания контракта.

После получения денег указанные подозреваемые задержаны и с санкции суда заключены под стражу.

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