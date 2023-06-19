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Предприимчивая мошенница обещала трудоустроить в Минобороны за 100 000 долларов
Антикоррупционной службой задержана жительница Алматы по подозрению в мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Она под предлогом решения вопроса по трудоустройству в подведомственную организацию министерства обороны требовала 100 000 долларов США, фактически не намереваясь этого делать.
Кроме того, антикоррупционной службой в рамках работы по защите бизнеса задержан по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки житель Тараза. Он вводил в заблуждение представителя иностранной компании под предлогом решения вопроса с государственным органом, завладел денежными средствами в сумме 200 000 долларов США за оказание содействия в организации встречи с высокопоставленными должностными лицами.
Более того, подозреваемый требовал денежные средства в размере трех процентов от суммы соглашения в случае подписания контракта.
После получения денег указанные подозреваемые задержаны и с санкции суда заключены под стражу.
В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в ведомстве.
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