30 миллионов отдали сельчане мошеннику за обещание льготных кредитов

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Безвозмездные кредиты от государства обещал мошенник жителям села в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Сауранский районный отдел полиции с заявлением обратились свыше 40 сельчан, ставших жертвами мошенника. По их словам, их знакомый заверил, что поможет получить безвозмездные кредиты от государства и выманил у каждого от 300 тысяч до двух миллионов тенге. Однако, аферист так и не выполнил обещанного и не вернул деньги.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК - "Мошенничество". В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный житель Туркестана.

Мужчина признался, что полученные около 30 миллионов тенге потратил на собственные нужды.

В настоящее время подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование.