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BaigeNews.kz/Chursinov Artem Сегодня, 15:34
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Фото: BaigeNews.kz/Chursinov Artem

Казахстанцев предупредили о сильных морозах в ряде регионов

"Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня, 15, 16 и 17 ноября, передаёт BaigeNews.kz

По данным метеорологов, сейчас погоду в Казахстане определяет Атлантический циклон, вызывая осадки, на севере, в центре и сильные дожди и снег на юге страны. 

По республике сохраняется метель, гололёд, туман, сильный порывистый ветер 15-28 метров в секунду.

15 ноября в Карагандинской и Жамбылской областях ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более.

"В конце периода с выходом Северо-западного антициклона, ожидается прекращение осадков и понижение температурного фона. Понижение температуры воздуха ночью на севере, северо-западе, востоке, в центре до 10-20 мороза, а на юге, юго-востоке страны до 2-10, в горных районах 10-15 мороза", - говорится в сообщении.

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#прогноз погоды #мороз #снег
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:34
240
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