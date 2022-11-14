Казахстанцев предупредили о сильных морозах в ряде регионов

Фото: BaigeNews.kz/Chursinov Artem

"Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня, 15, 16 и 17 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

По данным метеорологов, сейчас погоду в Казахстане определяет Атлантический циклон, вызывая осадки, на севере, в центре и сильные дожди и снег на юге страны.

По республике сохраняется метель, гололёд, туман, сильный порывистый ветер 15-28 метров в секунду.

15 ноября в Карагандинской и Жамбылской областях ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более.